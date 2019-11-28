لا يعتبر نجاح شركات التقنية الناشئة وانتشارها مقياسًا لتحقيق أرباح، حيث إن هذه الشركات تجمع مليارات الدولارات من المستثمرين، بينما تخسر الكثير كل عام. حيث تركز شركات التقنية الناشئة عادةً على النمو السريع في سنواتها الأولى، والاعتماد على أموال المستثمرين من أجل التوسع.

في وقت سابق من هذا العام؛ تجاوز تطبيق سناب شات 200 مليون مستخدم نشط يوميًا، وهذه خطوة مهمة للتطبيق، إلا أنه الآن وبعد ثماني سنوات من تأسيسها، تأمل شركة سناب المالكة للتطبيق في تحقيق إنجاز آخر أكثر أهمية وهو البدء في جني أرباح.

شركة (سناب) Snap هي واحدة من بين العديد من شركات التقنية التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ولكنها لم تحقق أرباحًا أبدًا. حيث تصب هذه الشركات الناشئة الأموال التي تُجمع من المستثمرين في النمو مرة أخرى، مما يؤدي إلى الخسارة سنويًا.

يظل المستثمرون في مأزق على أمل أن تصبح هذه الشركات ذات يوم مربحة، ما يسمح لهم بالاستفادة من السيولة، ولقد نجح في ذلك بعض الشركات، فعلى سبيل المثال: حققت فيسبوك أرباحًا بعد خمس سنوات من تأسيسها، وزادت أرباحها إلى 6.9 مليار دولارِِ العام الماضي، كما تأسست شركة أمازون عام 1994، ولكنها لم تحقق أرباحًا حتى عام 2001، وكانت أرباحها قليلة نسبيًا حتى وقت قريب.

وقد أظهر تقرير Pitchbook – الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام – أن من بين 100 شركة ناشئة تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار، يوجد نسبة 64% منهم لا يحققون أي أرباح، كما أنه في العام الماضي كان أداء الشركات غير المربحة التي طُرحت في البورصة أفضل من الشركات المربحة، وفقًا لموقع Recode.

فيما يلي 9 شركات تقنية تتجاوز قيمتها مليار دولار ولكنها لا تجني أي أرباح:

1- شركة سناب:

عام التأسيس: 2011.

القيمة الحالية: 21.7 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 1.3 مليار دولارِِ.

2- شركة Zillow:

عام التأسيس: 2005.

القيمة الحالية: 8.38 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 119.9 مليون دولارِِ.

Zillow شركة أمريكية للتسويق العقاري تهدف إلى تزويد المستهلكين بالمعلومات وتحسين طريقة قيامهم بشراء وبيع المنازل، وقد تأسست عام 2005 على يد كل من: ريتش بارتون، ولويد فرينك، وسبنسر راسكوف أحد مؤسسي موقع Hotwire.com.

3- شركة Square:

عام التأسيس: 2009.

القيمة الحالية: 29.6 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 38.46 مليون دولارِِ.

تأسست منصة Square لإدارة المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت في عام 2009، على يد الشريكين جيم مكيلفي، وجاك دورسي – الرئيس التنفيذي لتويتر – ويستخدمها في الوقت الحالى أكثر من مليوني شركة حول العالم.

4- شركة Uber:

عام التأسيس: 2009.

القيمة الحالية: 50.4 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 1.8 مليار دولارِِ.

ساعدت شركة (أوبر) Uber خلال العقد الماضي في ازدهار الخدمات التشاركية، حيث تعتبر من أكبر شركات النقل التشاركي على مستوى العالم، وقد تأسست عام 2009 على يد كل من ترافيس كالانيك، وجاريت كامب. ولكن بالرغم من مرور عقد كامل على تواجدها في السوق إلا أنها مازالت تعاني، حيث فقدت خلال الشهر الحالي ترخيصها للعمل في مجال نقل الركاب في لندن، أحد أكبر أسواقها على مستوى العالم.

5- شركة Lyft:

عام التأسيس: 2012.

القيمة الحالية: 14.59 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 911 مليون دولارِِ.

شركة Lyft أيضًا متخصصة في مجال النقل التشاركي وتعتبر أكبر منافس لشركة أوبر، وقد أكد متحدث باسم الشركة أنه في تقرير أرباح الشركة للربع الثالث من عام 2019، قال الرئيس التنفيذي لوغان جرين: “إن شركة Lyft من المتوقع أن تبدأ في تحقيق أرباح بحلول الربع الرابع من عام 2021”.

6- شركة Pinterest:

عام التأسيس: 2009.

القيمة الحالية: 10.9 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 63 مليون دولارِِ.

Pinterest أحد الشبكات الاجتماعية لنشر الصور، بالرغم من أنها لم تشهد عامًا مربحًا، إلا أنها حققت أرباحًا في الربع الثالث من عام 2019. كان لدى Pinterest توقعات أعلى، ولكن أرباح الربع الثالث وتاريخها في النمو وتباطؤ الخسائر بشكل ملحوظ يمكن أن يساعد الشركة في تحقيق الأرباح قريًبا.

7- شركة WeWork:

عام التأسيس: 2010.

القيمة الحالية: 4.9 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 1.6 مليار دولارِِ.

توفر شركة WeWork مساحة عمل مشتركة للشركات الناشئة بتكاليف أقل مما تنفقه على مساحة عمل خاصة بها. وقد ساعدت في اكتساب المكاتب المشتركة شعبية كبيرة، ولكنها تعرضت لانخفاض حاد في التقييم بسبب المخاوف المتعلقة بنموذج أعمالها وإدارتها، وذلك في محاولة فاشلة للاكتتاب العام خلال هذا العام، بالإضافة إلى إقالة مديرها التنفيذي (آدم نيومان) Adam Neumann.

8- شركة Spotify:

عام التأسيس: 2006.

القيمة الحالية: 25.8 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 78 مليون دولارِِ.

كان لشركة (سبوتيفاي) Spotify تأثيرٌ كبيرٌ على صناعة الموسيقى، وقد دفعت كبرى شركات التقنية آبل وجوجل إلى دخول هذا السوق، حيث دخلت آبل هذا السوق من خلال خدمة Apple Music في عام 2015، كما لحقت بها جوجل خلال العام نفسه بإطلاق خدمة (يوتيوب ميوزيك).

9- شركة Tesla:

عام التأسيس: 2003.

القيمة الحالية: 59.3 مليار دولارِِ.

صافي الخسارة في عام 2018: 976 مليون دولارِِ.

تعتبر شركة (تيسلا) Tesla من أهم شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ولكن على الرغم من مبيعاتها المتواضعة فقد دفعت الشركة صناعة السيارات إلى الأمام من خلال تطوير السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة بشكل أكبر من شركات صناعة السيارات العملاقة في العالم.

ولكن بالرغم من كل جهودها لابتكار ما هو جديد في عالم السيارات، ومرور ما يصل إلى 16 عامًا على تأسيسها إلا أنها مازالت بعيدة عن تحقيق أرباح.