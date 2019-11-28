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وزير المالية التركي: نموذج الأرجنتين يبرز خطر برامج صندوق النقد

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وزير المالية التركي: نموذج الأرجنتين يبرز خطر برامج صندوق النقد وزير المالية التركي: نموذج الأرجنتين يبرز خطر برامج صندوق النقد

مباشر: قال وزير الخزانة والمالية في تركيا "بيرات البيرق" أن معاناة الأرجنتين بعد تلقي خطة إنقاذ بقيمة 50 مليا ردولار تبرز مخاطر إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الوزير التركي خلال جلسة أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، أمس الأربعاء، أن الكثير من الناس في العام الماضي قالوا إن وضع تركيا سيكون أسوأ من الأرجنتين إذا لم تعقد صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وتابع: "الأرجنتين تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية جادة بعد عام من اتفاقها مع صندوق النقد، في حين أن تركيا عادت إلى مسار النمو الاقتصادي"، نقلاً عن وكالة بلومبرج.

وكانت التكهنات تزايدت بشأن إمكانية إبرام تركيا صفقة مساعدات مع صندوق النقد بعد فترة وجيزة من تصعيد "بيرات البيرق" إلى المنصب عندما فقدت الليرة أكثر من ربع قيمتها في أغسطس/آب من العام الماضي.

ودفع الانهيار في قيمة العملة المحلية لتركيا تضخم المستهلكين إلى مستويات تعادل 4 أمثال مستهدف البنك المركزي في البلاد والبالغ 5 بالمائة كما شهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط أول مرحلة ركود في عقد تقريبا، لكن أنقرة لم تسعى للحصول على دعم خارجي.

وقامت التركية بزيادة مستهدف النمو الاقتصادي إلى 5 بالمائة عن الفترة من عام 2020 إلى 2022، بعدما خفضت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى مستوى قرب الصفر.

لكن معدل البطالة بين الشباب يحوم بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة كما أن النشاط الصناعي يشهد حالة من الانكماش بشكل شهري منذ أبريل/نيسان 2018.

وفي المقابل، يتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الأرجنتين حتى 2021 بالتزامن مع استمرار الهبوط في قيمة العملة مع مواصلة صعود معدل التضخم عند أو أعلى من 40 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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