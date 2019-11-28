سوق الأسهم السعودية يتراجع 2.5% خلال الأسبوع

الرياض- مباشر: أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع 2.52 بالمائة تعادل 203.55 نقطة بنهاية الأسبوع الجاري، عند مستوى 7859.06 نقطة.

جاء التراجع وسط انخفاض 1.75 بالمائة في قيمة التداولات، بمتوسط 3.01 مليار ريال خلال الجلسة، مقارنة بنحو 3.07 مليار ريال متوسط تداولات الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي قيم التداولات 15.06 مليار ريال خلال الأسبوع، مقابل نحو 15.33 مليار ريال خلال الأسبوع السابق.

وبالمثل تراجع حجم التداول إلى 549.66 مليون سهم بنهاية الأسبوع، مقابل 589.76 مليون سهم الأسبوع السابق، بانخفاض 6.8 بالمائة.

وهبطت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنحو 53.7 مليار ريال تعادل نسبة 2.8 بالمائة، لتصل إلى 1.844 تريليون ريال تعادل 491.8 مليار دولار، بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 1.898 تريليون ريال تعادل 506.1 مليار دولار الأسبوع السابق.

وتراجع معظم قطاعات السوق بنهاية الأسبوع باستثناء قطاعي السلع الرأسمالية والطاقة بنسبة ارتفاع 0.27 بالمائة، و0.33 بالمائة على التوالي.

وتصدر التراجعات انخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 5.4 بالمائة، وتراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك القياديين بنسبة 3.03 بالمائة، و2.3 بالمائة على التوالي.

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