محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع العزوف عن المخاطرة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة المستثمرين للاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين حول المتظاهرين في هونج كونح.

وتراجعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التوترات السياسية والتي تهدد بدورها الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعد تمرير الولايات المتحدة لمشروع قانون يدعم متظاهري هونج كونج.

ومن جانبها، وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة بـ"النوايا الشريرة" رافضة بشدة التدخل في المدينة التي تخضع للحكم الصيني.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن المعروض النقدي في منطقة اليورو نما بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كما زادات القروض الخاصة الممنوحة للأسر والشركات غير المالية بنحو 3.5 بالمائة و3.8 بالمائة على الترتيب.

وقاد قطاع السيارات الخسائر في المؤشر الأوروبي بانخفاض يقل قليلاً عن 1 بالمائة كما أن أسهم شركات مبيعات التجزئة هبطت بنسبة 0.56 بالمائة.

وبالنظر للوضع داخل المملكة المتحدة، فإن مسح حديث صادر عن مؤسسة "يوجوف" أظهر أن حزب المحافظين البريطاني يستعد لحصد أكبر أغلبية في البرلمان منذ عام 1987 وذلك خلال االنتخابات المقبلة.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 409.2 نقطة كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 7416.4 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 13245.6 نقطة كما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" تراجعاً بنسبة 0.2 بالمائة لينخفض إلى 5912.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.1006 دولار.