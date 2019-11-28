أخبار عاجلة

لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع العزوف عن المخاطرة

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع العزوف عن المخاطرة محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع العزوف عن المخاطرة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة المستثمرين للاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين حول المتظاهرين في هونج كونح.

وتراجعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التوترات السياسية والتي تهدد بدورها الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعد تمرير الولايات المتحدة لمشروع قانون يدعم متظاهري هونج كونج.

ومن جانبها، وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة بـ"النوايا الشريرة" رافضة بشدة التدخل في المدينة التي تخضع للحكم الصيني.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن المعروض النقدي في منطقة اليورو نما بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، كما زادات القروض الخاصة الممنوحة للأسر والشركات غير المالية بنحو 3.5 بالمائة و3.8 بالمائة على الترتيب.

وقاد قطاع السيارات الخسائر في المؤشر الأوروبي بانخفاض يقل قليلاً عن 1 بالمائة كما أن أسهم شركات مبيعات التجزئة هبطت بنسبة 0.56 بالمائة.

وبالنظر للوضع داخل المملكة المتحدة، فإن مسح حديث صادر عن مؤسسة "يوجوف" أظهر أن حزب المحافظين البريطاني يستعد لحصد أكبر أغلبية في البرلمان منذ عام 1987 وذلك خلال االنتخابات المقبلة.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 409.2 نقطة كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 7416.4 نقطة.

وشهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 13245.6 نقطة كما سجل المؤشر الفرنسي "كاك" تراجعاً بنسبة 0.2 بالمائة لينخفض إلى 5912.7 نقطة.

وبحلول الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.1006 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار