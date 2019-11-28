تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ27.8 مليار دولار في 10 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 9.7 بالمائة على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 11.17 مليار ريال (2.98 مليار دولار).

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بلغ إجمالي تحويلات الأجانب بالمملكة 104.06 مليار ريال (27.75 مليار دولار) في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 115.22 مليار ريال (30.73 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول، انخفضت تحويلات الوافدين بالسعودية 5.8 بالمائة؛ إلى 11.04 مليار ريال (2.94 مليار دولار)، مقارنة بـ 11.72 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الوافدين خلال أكتوبر/ تشرين الأول، على أساس شهري، مقارنة بالشهر السابق له حيث سجل قيمة تقدر بـ 10.28 مليار ريال (2.74 مليار دولار) في الشهر السابق.

وعلى جانب تحويلات السعوديين، فقد سجلت انخفاضا نسبته 7.4 بالمائة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي، لتتراجع بنحو 3.75 مليار ريال (999.7 مليون دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات السعوديين، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، 47.18 مليار ريال (12.58 مليار دولار)، مقارنة بـ 50.93 مليار ريال (13.58 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

وارتفعت تحويلات السعوديين في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 5.19 مليار ريال (1.38 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.94 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الـ10 أشهر الأولى من 2018، بزيادة نسبتها 5 بالمائة.

وخلال الـ9 أشهر الأولى من 2019، انخفض إجمالي قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 10.48 مليار ريال (2.79 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، إلى 93.02 مليار ريال (24.81 مليار دولار)، مقابل تحويلات بلغت 103.49 مليار ريال (27.6 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العام 2018.

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