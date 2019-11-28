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لافروف: على الوحدات الكردية بسوريا الالتزام باتفاقنا مع تركيا

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لافروف: على الوحدات الكردية بسوريا الالتزام باتفاقنا مع تركيا لافروف: على الوحدات الكردية بسوريا الالتزام باتفاقنا مع تركيا

جي بي سي نيوز :- انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، الوحدات الكردية في سوريا، مطالبا إياها بالالتزام بالاتفاق بين موسكو وأنقرة بخصوص انسحابها من المنطقة الآمنة.

وقال لافروف إن على "قيادات الأكراد السوريين تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرق سوريا"، محذرا إياهم من الانخراط في "ممارسات مريبة"، وفق تعبيره.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في موسكو، حيث قال: "لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرق سوريا، بخلاف ما يزعمه الأكراد".

وقال: "أنصح قوات سوريا الديمقراطية والقيادة السياسية الكردية عموما بالوفاء بوعودهم، لأننا فور إبرام مذكرة 22 أكتوبر حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد وكذلك من القيادة الكردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون (في تنفيذها)".

وأضاف: "لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وحث "قسد" على "الدخول في حوار شامل متكامل مع السورية"، معتبرا أن "اهتمام الأكراد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية التركية قل بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري",وفق وكالات .

وقال:" أنصح زملاءنا الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم ولا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة".

جي بي سي نيوز

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