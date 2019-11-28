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المياه تعلن اعادة الضخ من الديسي الخميس

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المياه تعلن اعادة الضخ من الديسي الخميس المياه تعلن اعادة الضخ من الديسي الخميس

جي بي سي نيوز :-  أوضحت وزارة المياه والري ان كوادرها الفنية والهندسية انهت كافة الاعمال الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية الوقائية بمنظومة مياه الديسي وبدأت منذ الساعة الثامنة صباح الخميس ضخ المياه تجاه العاصمة عمان لتعبئة الخط لتعود المياه لمناطق الدور المعلنة سابقا يوم الخميس .

وبين مساعد امين عام وزارة المياه والري الناطق الاعلامي عمر سلامة ان كوادر الوزارة وشركة ديواكو بدأت أعادة تشغيل وتعبئة الخط لتصل المياه الى خزان داوبق ومن ثم الضخ كالمعتاد الى جميع المناطق في العاصمة والزرقاء ولواء الرصيفة ومحافظات الشمال وحسب برنامج التوزيع المعد .
واوضح ان (25) مهندسا مختص و(75) تقني وفني وعامل شاركو خلال الايام القليلة الماضية وعلى مدار الساعة بأعمال الصيانة الوقائية والتي تمت بحمد الله وفق البرنامج المعد .
وثمن للأخوة المواطنين تعاونهم الدائم مع الوزارة وتمتعهم بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة مؤكدا ان أجهزة وكوادر الوزارة وسلطة المياه وفي جميع مناطق المملكة لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه.

جي بي سي نيوز

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