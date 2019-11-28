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خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر

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خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر

توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل مفاجئ تزامنًا مع عطل في خدمتي مسنجر وإنستاجرام في مختلف أنحاء العالم.

وتأثرت جميع منتجات فيسبوك تقريبًا بالمشاكل، باستثناء خدمة التراسل واتساب، التي ما تزال تعمل بشكل طبيعي.

وشوهدت المشكلات في جميع أنحاء العالم، وذلك بالرغم من أنها لم تؤثر على جميع المستخدمين على ما يبدو.

وقال البعض: إنهم ما زالوا قادرين على رؤية أجزاء من كل تطبيق، بينما أبلغ آخرون أن الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

ويذكر هذا الانقطاع بالمشاكل الرئيسية التي حدثت خلال فصل الصيف، والتي أصبحت من خلالها كافة منتجات فيسبوك غير متصلة بالإنترنت لمدة يوم تقريبًا.

وأكدت الشركة حدوث مشاكل، إذ قالت: نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ويظهر موقع Down Detector، المتخصص في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم، تعطل كل من فيسبوك، وإنستاجرام، ومسنجر، لاسيما في مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى لآسيا.

هذا وأوضح العديد من مستخدمي فيسبوك أنهم تمكنوا من الوصول إلى الموقع كالمعتاد، لكن الأجزاء المهمة من وظائفه كانت متعطلة، وشمل ذلك نشر مشاركات جديدة.

كما تأثر فيسبوك مسنجر بالمشاكل، والذي يعد جزءًا من نظام فيسبوك لكنه موجود كتطبيق منفصل، إلى جانب خدمة مشاركة الصور إنستاجرام، حيث يمكن تحميل بعض الحسابات بشكل طبيعي، لكن هناك أجزاء معينة من التطبيق متوقفة عن العمل.

ويُعتقد أن جميع التطبيقات الثلاثة تشترك في جزء كبير من البنية التحتية الأساسية نفسها، مما يعني أن حدوث مشكلة في إحدى الخدمات عادةً ما تنتقل إلى خدمات أخرى مملوكة للشركة.

يذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد قال سابقًا: إن فيسبوك تخطط لدمج المنصات الثلاث بحيث يكون لها خلفية مشتركة واحدة، ويعني هذا على الأرجح أنه في حال حدوث مشكلة فإن التطبيقات تتوقف معًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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