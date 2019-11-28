بالصور..ولي عهد السعودية وحمدان بن محمد يزوران موقع إكسبو 2020

دبي - مباشر: أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن حرص ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على زيارة مقر معرض إكسبو يعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير.

وقال ولي عهد دبي، وفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن السعودية تشارك بجناح ضخم في إكسبو 2020، هو ثاني أكبر الأجنحة مساحة في المعرض بعد جناح دولة الإمارات.

وذكر أن ذلك يمثل قيمة وأهمية كبيرتين للإمارات، لما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي واستراتيجي كواجهة مشرقة لتوجهات التنمية في المنطقة وهو ما تجسده الأهداف الطموحة التي تضمنتها "رؤية 2030" التي تعد بمستقبل زاهر للمملكة والمنطقة.

جاء ذلك على خلفية زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مقر معرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وقد بدأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزيارة بالاطلاع على مجسم عام للمعرض، حيث تعرفا على مكوناته والأجنحة التي سيضمها الحدث العالمي الكبير الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاماً.

وتضمنت الجولة تفقد جناح دولة الإمارات، المُصمَّم على شكل صقر مُحلِّق وسيضم أربعة طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 15 ألف متر مربّع.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، أمس الأربعاء، تضمنت ترؤسه هو وولي عهد أبوظبي، الشبخ محمد بن زايد الاجتماع التنسيقي الثاني بين البلدين.

وشهدت الزيارة عدداً من الاتفاقيات وإطلاق عدة مبادرات بلغ عددها 7 مبادرات "سعودية – إماراتية".. أبرزها "التأشيرة السياحية والعملة الرقمية المشتركة"، كما دعا ولي العهد السعودي دولة الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي بدأت أمس"الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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