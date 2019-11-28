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تقرير: عملة الهند تدفع ثمن جهود إنعاش الاقتصاد

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تقرير: عملة الهند تدفع ثمن جهود إنعاش الاقتصاد تقرير: عملة الهند تدفع ثمن جهود إنعاش الاقتصاد

مباشر: تلقي جهود بنك الاحتياطي الهندي لدعم الاقتصاد الراكد بآثار سلبية على العملة المحلية للبلاد.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن الروبية الهندية هي الأسوأ أداءً من بين عملات الأسواق الناشئة في آسيا خلال الربع الجاري بسبب قيام البنك المركزي بسحب الدولارات من أسواق الأسهم والسندات المحلية.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الأمريكية، فإن بنك الاحتياطي الهندي اشترى ما قيمته حوالي 18 مليار دولار من العملات الأجنبية من السوق منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

في حين أن عمليات شراء البنك المركزي في البلاد دفع الاحتياطي إلى مستويات قياسية.

وأوضح التقرير أن الضعف في العملة المحلية للهند يأتي على الرغم من التدفقات الداخلة القوية تعتبر بمثابة إشارة على أن البنك المركزي يرغب في كبح الارتفاع الحاد في الروبية الذي يمكن أن يضر الصادرات.

وكان بنك الاحتياطي الهندي ذكر في وقت سابق أنه لا يستهدف أيّ مستوى معين لسعر الصرف المحلي وأن تدخله في هذا السوق يأتي فقط بهدف كبح التقلبات غير الضرورية في العملة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن صادرات الهند تراجعت لمدة 3 أشهر على التوالي، الأمر الذي يعمق من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي في الهند غداً الجمعة وسط احتمالات بزيادة 4.6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة توسع منذ الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013.

ودفعت التكهنات بأن ستواصل التدخل لإنعاش النمو الاقتصادي، صناديق الاستثمار الأجنبية لضخ 4.6 مليار دولار في الأسهم المحلية وأكثر من 600 مليون دولار في السندات خلال الربع الحالي حتى الآن، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وبنهاية تعاملات اليوم، تراجعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 71.6000 روبية.

وتراجعت الروبية الهندية بنحو 1.4 بالمائة منذ نهاية تعاملات 30 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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