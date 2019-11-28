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مؤسس أوبر يرفع مبيعاته من الأسهم لـ1.7 مليار دولار

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مؤسس أوبر يرفع مبيعاته من الأسهم لـ1.7 مليار دولار مؤسس أوبر يرفع مبيعاته من الأسهم لـ1.7 مليار دولار

مباشر: يستمر مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لأوبر "رافيس كالانيك" في بيع الأسهم التي يمتلكها في شركته القديمة، لتتجاوز 1.7 مليار دولار منذ رفع القيود البيعية.

وكشف إفصاح مقدم إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة الركوب التشاركي باع أسهماً بقيمة 250 مليون دولار.

وساهمت هذه العملية الأخيرة في دفع إجمالي مبيعات "كالانيك" منذ بدء تلك الموجة البيعية إلى 1.71 مليار دولار تقريباً.

وتأتي عمليات بيع الأسهم من قبل مؤسس أوبر في أعقاب رفع القيود المفروضة على المستثمرين الأوائل البالغة 180 يوماً، وذلك يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان "كالانيك" تمت الإطاحة به من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2017 بعد اتهامات تتعلق بالتمييز داخل أوبر في ظل قيادته.

وبعد هذه العملية البيعية الأخيرة، فإن مؤسس أوبر يملك حالياً حوالي 36 مليون سهم.

وأغلق سهم أوبر جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 29.49 دولار بانخفاض يتجاوز 0.1 بالمائة لكن الأسواق المالية الأمريكية في عطلة رسمية اليوم احتفالاً بعيد الشكر.

مباشر (اقتصاد)

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