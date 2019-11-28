دلة الصحية تعلن تطورات تأسيس شركة مساهمة مع "أوج"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية عن آخر التطورات المتعلقة بإتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار، بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بمدينة جدة.

وأشارت دلة للخدمات الصحية، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، إلى أن اتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار قد انتهت وذلك لانتهاء مدة الاتفاقية.

وأشارت الشركة، إلى أنه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل في حي المنار بمدينة جدة برأس مال أولي قدره 500 ألف ريال.

ونوهت، إلى أنه في 15 نوفمبر 20108 تم تمديد الاتفاقية.

ترشيحات

"دله الصحية" تقرر توزيع 50 هللة للسهم ديسمبر المقبل

"تداول": 3 صفقات خاصة على "دله الصحية" ضمن سعر التداول