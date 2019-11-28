سامسونج تتيح بث الألعاب على هاتفك من جهاز الحاسب

أطلقت شركة سامسونج طريقة جديدة تمامًا لبث الألعاب أثناء التنقل، وبالرغم من وجود مجموعة من خدمات بث الألعاب المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها الآن، إلا أن سامسونج قررت تقديم حل آخر لهؤلاء الذين لديهم أجهزة جالاكسي Galaxy.

ويتيح التطبيق الجديد PlayGalaxy Link، المتوفر من خلال متجر سامسونج أيضًا، للمستخدمين إمكانية بث الألعاب من أجهزة حواسيبهم على هواتفهم.

وتعمل هذه الميزة إلى حد كبير مثل خدمة Xbox Console Streaming أو Nvidia GameStream، والتي تتيح للمستخدمين بث الألعاب من أجهزة إكس بوكس Xbox على أجهزة أندرويد.

ويوصل تطبيق PlayGalaxy Link هاتفك بالحاسب مباشرةً باستخدام الشبكة اللاسلكية Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول (4G أو 5G)، ويبقي زمن التأخر منخفضًا قدر الإمكان، لكن في حال وجدت نفسك في منطقة ذات اتصال متقطع، فإن ميزة Adaptive FPS تساعدك في التغلب على هذه المشكلة.

ويشار إلى أن تطبيق PlayGalaxy Link متاح فقط لمستخدمي Galaxy Note 10 و Galaxy S10 بجميع نماذجها، وهو محسن للعمل حتى عبر الاتصال الخليوي.

وتخطط العملاقة الكورية الجنوبية لتقديم الدعم لأجهزة Galaxy Fold و Galaxy S9 و Galaxy Note 9 و Galaxy A90 في وقت ما في ديسمبر.

ويدعم التطبيق أجهزة الحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت فقط.

ويجب على المستخدم أن يكون لديه جهاز حاسب بمعالج Intel Core i5 أو أعلى، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على الأقل من نوع DDR4، وبطاقة رسومات NVIDIA GTX 1060 أو AMD Radeon RX550 على الأقل.

وتقول سامسونج: إن تطبيق PlayGalaxy Link يعمل حتى عندما لا يكون المستخدم بجوار الحاسب، ومن الواضح أن هذه هي النقطة الرئيسية هنا.

كما تروج الشركة لجهاز التحكم Glap لتطبيق PlayGalaxy Link، والذي يوفر تجربة مثالية لهواتف جالاكسي Galaxy.

هذا ويمكنك من خلال الرابط التالي معرفة المزيد حول الإصدار التجريبي من تطبيق PlayGalaxy Link، والذي يتم إطلاقه أولاً في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وسنغافورة وروسيا.