تويتر تختبر عرض المحادثات كشجرة على غرار Reddit

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تختبر مزايا جديدة لعرض المحادثات على نحو يشبه موقع المجتمع الإخباري (ريديت) Reddit.

وقالت المهندسة (جين مانتشون وونج) في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: “تطبيق تويتر للويب يختبر شجرة محادثات على غرار (ريديت)”. وأضافت: “ظهر التصميم أول مرة على موقع تويتر التجريبي Twttr على نظام آي أو إس، والآن قد يأتي إلى تطبيق الويب أيضًا! إنه يساعد على تعقب تدفق المحادثة”.

وكانت تويتر قد أطلقت تطبيق الاختبار Twttr في وقت سابق من العام الحالي، وذلك بغية اختبار المزايا الجديدة قبل إطلاقها لعموم المستخدمين عبر تطبيقها الرئيسي، والآن تختبر الشركة على التطبيق عرض المحادثات مع خطوط رمادية ورفيعة على نحو يشبه (ريديت).

وبعد اختبار ميزة عرض المحادثات الشبيهة بموقع (ريديت)، وجدت المهندسة وونج أن تويتر بدأت تختبر الميزة على تطبيقها الرئيسي، وقبل أيام عدلت تويتر الميزة قليلًا لتشمل القدرة على التركيز على تغريدة محددة، مع إمكانية عرض تفاصيل تلك التغريدة بشكل بطاقة على غرار تطبيق Twttr.

وبحسب موقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني، فمن المتوقع أن تطلق تويتر هذه الميزة لعموم المستخدمين خلال عام 2020 المقبل.

يُذكر إلى أن تويتر تختبر أيضًا على التطبيق في الوقت الراهن عرض ناشر التغريدة الأولى في المحادثة مع رمز ميكرفون، وذلك على غرار (ريديت) أيضًا. كما أنها تختبر طريقة لعرض تفاصيل التغريدات بشكل بطاقة يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة.

يُشار إلى أن الأنباء عن اختبار تحسين عرض المحادثات تأتي بالتزامن مع إعلان تويتر عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بخطتها لإزالة الحسابات غير النشطة خلال الأشهر القادمة، وقالت الشركة: إن هذه العملية تؤثر في الوقت الحالي على الحسابات في الاتحاد الأوروبي فقط، إذ لم تُوضَّح هذه المعلومة المهمة عندما أعلنت المنصة الخبر لأول مرة.