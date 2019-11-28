الزكاة السعودية" تكشف عن نتائج أدائها منذ بداية 2019

الرياض- مباشر: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، السعودية، عن نتائج إحصائيات أداء أعمالها لعام 2019م ابتداء من الأول من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، تشمل إجمالي المكلفين المسجلين لديها، بالإضافة إلى إجمالي الإقرارات المقدمة.

وأظهرت نتائج إحصائيات الهيئة، وفقاً لبيان اليوم الخميس، إجمالي عدد المكلفين المسجلين لديها بواقع 930 ألف مكلف.

وذكرت أنه تم قياس رضى المكلفين من خلال طرف ثالث حيث بلغت نسبة رضاهم 76 بالمائة، فيما بلغت عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 715 ألف مكالمة واردة، وأظهرت معدل سرعة الرد على المكالمات 20 ثانية.

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الإقرارات المقدمة بلغ 1.175 مليون إقرار، وجاءت نسبة الإقرارات المفحوصة من إجمالي الإقرارات المقدمة 8 بالمائة.

وبلغ معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص للزكاة وضريبة الدخل 27 يوم، في المقابل جاء معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص لضريبة القيمة المضافة 26.9 يوماً.

وبلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها خلال 10 أيام 94 بالمائة، وأخيراً جاء معدل الوقت المستغرق من وقت تقديم طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة وحتى الحصول على المبلغ "22" يوماً.

يذكر أن الهيئة أعلنت عن التزامها في إنهاء طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة خلال مدة أقصاها 30 يوم، شرط التزام المكلف بتقديم المعلومات اللازمة -في حال- تم طلبها خلال المهلة المحددة .

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