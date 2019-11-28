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اليوم.. عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الشكر

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اليوم.. عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الشكر اليوم.. عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الشكر

مباشر: تغلق "وول ستريت" أبوابها أمام المستثمرين اليوم الخميس، في عطلة رسمية، على تستأنف التداولات غداً.

وتتوقف الأسواق المالية في الولايات المتحدة عن العمل اليوم، بسبب عطلة رسمية احتفالاً بعيد الشكر.

وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الشكر يوم الخميس الرابع من كل شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنوياً، والذي يعتبر بمثابة بداية لاحتفالات نهاية العام.

وكانت "وول ستريت" أغلقت جلسة أمس الأربعاء، عند مستويات قياسية جديدة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية.

وارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.1 بالمائة في جلسة أمس ليغلق عند أعلى مستوى في تاريخه 28164 نقطة.

ومن المقرر أن تستأنف البورصة الأمريكية جلسات الأسبوع غداً الجمعة، لكن مع إغلاق الأسواق المالية أبوابها في وقت مبكر عن المعتاد.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1008 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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