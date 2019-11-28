محمد بن راشد: تاريخ المنطقة يتغير بسبب محمد بن سلمان

دبي - مباشر: قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة".

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بقوله: "حللت أهلا بين أهلك وأحبابك..التاريخ يصنعه الشجعان..وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".

ورحب ولي عهد أبوظبي، أمس الأربعاء، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فور وصوله إلى دولة الإمارات.

وشهدت الزيارة عدداً من الاتفاقيات وإطلاق عدة مبادرات بلغ عددها 7 مبادرات "سعودية – إماراتية".. أبرزها "التأشيرة السياحية والعملة الرقمية المشتركة"، كما دعا ولي العهد السعودي دولة الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي بدأت أمس"الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ترشيحات:

السعودية على قمة الشركاء التجاريين لأبوظبي

تحليل.. 20 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

ولي العهد السعودي يزور الإمارات.. اليوم

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية في سطور

تزامناً مع زيارته للإمارات..أنور قرقاش يوجه رسالة لولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يغادر في زيارة إلى إلإمارات

ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية