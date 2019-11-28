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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يسجل 490 مليار ريال في أكتوبر

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الاحتياطي العام للحكومة السعودية يسجل 490 مليار ريال في أكتوبر الاحتياطي العام للحكومة السعودية يسجل 490 مليار ريال في أكتوبر

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بنسبة 1.2 بالمائة، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أساس شهري، بينما تراجع 14.4 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا للنشرة الشهرية لـ"ساما"، اليوم الخميس، بلغ الاحتياطي العام للحكومة نحو 490.06 مليار ريال، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 496.04 مليار ريال سبتمبر/ أيلول 2019، و572.55 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من 2018.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي ، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها.

وانخفض جاري الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 47.59 مليار ريال، مقابل 70.68 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول 2019، بانخفاض 32.67 بالمائة.

وعلى أساس سنوي تراجع جاري الحكومة بنسبة 19.89 بالمائة مقارنة بنحو 59.4 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه  .

وانخفض الاحتياطي العام للدولة، خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019 إلى 496.04 مليار ريال، مقارنة بـ 573.74 مليار ريال خلال شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2018، بنسبة 13.5 بالمائة.

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