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489.3 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للسعودية بنهاية أكتوبر

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489.3 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للسعودية بنهاية أكتوبر 489.3 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للسعودية بنهاية أكتوبر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي، وتراجعت بشكل ملحوظ على أساس شهري.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي للمملكة، ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة، اليوم الخميس، عن مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنسبة 3.04 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 57.48 مليار ريال (15.33 مليار دولار).

وهبطت أصول المملكة الاحتياطية الأجنبية إلى 1.835 تريليون ريال (489.27 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 1.892 تريليون ريال (504.59 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.26 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بقيمتها البالغة 1.877 تريليون ريال (500.59 مليار دولار) في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بتراجع 42.46 مليار ريال (11.32 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية؛ استثمارات بالأوراق المالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع بالخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة، إلى جانب احتياطي الذهب النقدي.

وتأثرت أصول المملكة الاحتياطية باستثمارات الأوراق المالية بالخارج؛ والتي تراجعت بنحو 2.3 بالمائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي؛ إلى 1.171 تريليون ريال (312.23 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.198 تريليون ريال (319.47 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع بالخارج بنسبة 5.16 بالمائة؛ إلى 622.17 مليار ريال (165.91 مليار دولار)، مقارنة بـ 656.04 مليار ريال (174.94 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

وفي المقابل، ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 31.4 مليار ريال (8.37 مليار دولار)، مقارنة بـ 29.79 مليار ريال (7.95 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع 5.4 بالمائة.

وزاد وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 8.87 مليار ريال (2.37 مليار دولار)، مقارنة بـ 6.62 مليار ريال (1.77 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول من 2018.

واستقر الاحتياطي النقدي من الذهب عند مستوى 1.624 مليار ريال (433 مليون دولار).

 

وخلال سبتمبر/ أيلول، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية مسجلة أدنى مستوياتها منذ شهر مارس/ آذار 2019.

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