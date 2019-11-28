تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين لبريطانيا لأدنى مستوى منذ 2003

مباشر: تراجع صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في 16 عاماً، مع استمرار هبوط عدد الوافدين إلى البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا ، اليوم الخميس، أن صافي عدد المهاجرين (الفرق بين عدد المهاجرين وعدد المغادرين) إلى المملكة المتحدة بلغ 212 ألف شخص في العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هناك حوالي 609 ألف شخص انتقلوا إلى المملكة المتحدة في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حزيران الماضي في مقابل مغادرة 397 ألف شخص للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.

في حين أن صافي عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي بلغ 48 ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003 عندما كان يبلغ 15 ألف فرد.

وأرجعت البيانات هذا الهبوط إلى أن عدد أقل من المهاجرين انتقل للمملكة المتحدة من أجل العمل.

وتراجع عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة إلى 199 ألف شخص، وهو أقل مستوى منذ عام 2016.

في حين فضل 151 ألف أوروبي مغادرة المملكة المتحدة في نفس الفترة.

وكان صافي الهجرة للاتحاد الأوروبي بلغ قمة عند 219 ألف شخص في العام المنتهي في مارس/آذار 2015، لكنه منذ ذلك الحين وهو آخذ في التراجع على خلفية استفتاء البريكست والمفاوضات ذات الصلة بهذا الملف.

وبحلول الساعة 1:28 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2917 دولار.