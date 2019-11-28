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موجودات مؤسسة النقد السعودية تهبط 2.8% في أكتوبر

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موجودات مؤسسة النقد السعودية تهبط 2.8% في أكتوبر موجودات مؤسسة النقد السعودية تهبط 2.8% في أكتوبر

الرياض ـ مباشر: تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 2.8 بالمائة، خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2019، مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وفقا للتقرير الشهري لـ"ساما"، اليوم الخميس، تراجعت الموجودات إلى نحو 1.88 تريليون ريال (500.76 مليارات دولار)، مقابل 1.93 تريليون ريال (515.1 مليارات دولار).

وجاء تراجع موجود "ساما" على أساس سنوي، بضغط مباشر من هبوط بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، الذي هبط نحو 2 بالمائة، إلى نحو 1.18 تريليون ريال.

ويمثل بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، ما يقارب 63 بالمائة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت موجودات "ساما" نحو 2.3 بالمائة خلال أكتوبر / تشرين الأول 2019، مقارنة بمستويات شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، والتي بلغت 1.92 تريليون ريال.

تراجعت موجودات "ساما" نحو 1.1 بالمائة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

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