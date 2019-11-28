أخبار عاجلة

احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال "نادك" لـ1.02 مليار ريال

Google+ Print
السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال "نادك" لـ1.02 مليار ريال السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال "نادك" لـ1.02 مليار ريال

الرياض- مباشر: وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بشأن زيادة رأسمالها من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، ستكون الزيادة في رأس المال من خلال زيادة سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأشار بيان الشركة إلي أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 169.40 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 84.7 مليون سهم إلى 101.64 مليون سهم، بزيادة قدرها 16.94 مليون سهم.

وتابع البيان أنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان  مجلس إدارة الشركة أوصى مؤخراً بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، بنسبة 20 بالمائة، بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم؛ وتمت التوصية بزيادة رأس المال من 847 مليون ريال، إلى 1.016 مليار ريال.

وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة رأسماله ليتلاءم مع حجم أصولها، إلى جانب دعم استثماراتها المستقبلية.

كما بينت الشركة، أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ترشيحات:

"نادك" توصي بزيادة رأسمالها 20% بمنح أسهم مجانية

الإيرادات تصعد بأرباح "نادك" 40% في الربع الثالث

مبادرة سعودية - إماراتية لبناء مصفاة تكرير للنفط بـ70مليار دولار

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر