السوق المالية السعودية تقر زيادة رأسمال "نادك" لـ1.02 مليار ريال

الرياض- مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بشأن زيادة رأسمالها من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، ستكون الزيادة في رأس المال من خلال زيادة سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأشار بيان الشركة إلي أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 169.40 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 84.7 مليون سهم إلى 101.64 مليون سهم، بزيادة قدرها 16.94 مليون سهم.

وتابع البيان أنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى مؤخراً بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، بنسبة 20 بالمائة، بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم؛ وتمت التوصية بزيادة رأس المال من 847 مليون ريال، إلى 1.016 مليار ريال.

وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة رأسماله ليتلاءم مع حجم أصولها، إلى جانب دعم استثماراتها المستقبلية.

كما بينت الشركة، أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

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