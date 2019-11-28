أخبار عاجلة

احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"العمران" تتحول للخسائر بالربع الثالث من 2019

Google+ Print
"العمران" تتحول للخسائر بالربع الثالث من 2019 "العمران" تتحول للخسائر بالربع الثالث من 2019

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة العمران للصناعة والتجارة، للخسائر خلال الربع الثالث من 2019، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من 2018.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الخسائر بالربع الثالث من العام الحالي نحو 288 ألف ريال، مقابل 745.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى شدة المنافسة، وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.

وكشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح إلى حوالي 1.6 مليون ريال، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل 5.39 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة، نحو 59.25 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، إلى نحو 1.2 مليون ريال، مقابل 2.93 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 وتم إدراج بدء تداول أسهم شركة العمران للصناعة والتجارة، بالسوق الموازي "نمو" مع انطلاق السوق في 26 فبراير / شباط 2017.

ترشيحات:

تغطية اكتتاب أرامكو للأفراد بنسبة 119% حتى ظهر اليوم

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو السعودية

تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب

تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن

إنفوجرافيك.. السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بالسعودية

السعودية.. أمر ملكي بشأن الأراضي غير المثبت ملكيتها الخاصة

7مبادرات سعودية - إماراتية.. أبرزها التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر