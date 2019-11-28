"العمران" تتحول للخسائر بالربع الثالث من 2019

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة العمران للصناعة والتجارة، للخسائر خلال الربع الثالث من 2019، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من 2018.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الخسائر بالربع الثالث من العام الحالي نحو 288 ألف ريال، مقابل 745.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى شدة المنافسة، وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.

وكشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح إلى حوالي 1.6 مليون ريال، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل 5.39 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة، نحو 59.25 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، إلى نحو 1.2 مليون ريال، مقابل 2.93 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم إدراج بدء تداول أسهم شركة العمران للصناعة والتجارة، بالسوق الموازي "نمو" مع انطلاق السوق في 26 فبراير / شباط 2017.

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