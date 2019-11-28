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"عذيب للاتصالات" تتكبد 53.3 مليون ريال خسائر سنوية

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"عذيب للاتصالات" تتكبد 53.3 مليون ريال خسائر سنوية "عذيب للاتصالات" تتكبد 53.3 مليون ريال خسائر سنوية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، ارتفعت خسائر "جو" الصافية 32.4 بالمائة خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي.

وبلغت خسائر الشركة الصافية 53.29 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، مقارنة بخسائر قيمتها 40.26 مليون ريال في السنة المالية السابقة. 

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل/ نيسان من كل عام.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية.

وبلغت إيرادات الشركة 421.09 مليون ريال، لتتراجع من 479.82 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2018، بانخفاض نسبته 12.2 بالمائة.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 70.75 بالمائة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2018، مقارنة بالعام السابق.

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