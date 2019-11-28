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مجموعة الحكير توافق على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

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مجموعة الحكير توافق على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة مجموعة الحكير توافق على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

 الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، على استخدام كامل الاحتياطي النظامي، الذي يبلغ 71.69 مليون ريال، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن إجمالي الخسائر المتراكمة بلغ نحو 77.84 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2019، تمثل 14.15 بالمائة من رأس المال، البالغ 550 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة الشركة سيصل إلى 6.14 مليون ريال، تمثل 1.12 بالمائة، من رأس المال.

وكشف البيانات المالية لمجموعة الحكير للسياحة خلال الربع الثالث من العام 2019، تحول الشركة للخسائر، بصافي خسارة بلغ 15.52 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.93 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

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