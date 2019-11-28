سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بآخر جلسات نوفمبر

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات نهاية الأسبوع، آخر جلسات نوفمبر/ تشرين الثاني، على ارتفاع هامشي، بدعم من المواد الأساسية والبنوك.

وبالختام ارتفع أداء المؤشر العام بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 7859.06 نقطة رابحاً من خلالها 5.8 نقطة.

وجرى التعامل اليوم على 81.99 مليون سهم، وبقيمة 2.08 مليار ريال موزعين على 96.2 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الطاقة بنسبة 1.22 بالمائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23 بالمائة، كما ارتفع أداء قطاع البنوك بنحو 0.13 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم اتحاد الخليج بنسبة 6.14 بالمائة، وتلاه سهم حلواني إخوان بنسبة 5.60 بالمائة، كما صعد سهم المتحدة للتأمين بنسبة 3.08 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بروج للتأمين بنسبة 5.79 بالمائة، وتلاه سهم ساب بنسبة 4.75 بالمائ، كما تراجع سهم الكثيري بنسبة 3.61 بالمائة.

وتصدر سهم الإنماء التداولات في الحجم بنحو 6.64 مليون سهم، وبقيمة 328.485 مليون ريال.

وعل مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد حقق ارتفاعاً بنسبة 6.8 بالمائة إلى مستوى 6376.65 نقطة ليربح نحو 405.14 نقطة، بعد التداول على 40.311 مليون ريال من خلال 979.934 ألف سهم موزعين على 2.433 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنحو 19.66 بالمائة، كما زاد سهم بحر العرب بنحو 13.72 بالمائة، والتطويرية الغذائية بنحو 2.22 بالمائة,

وفي المقابل تراجع أداء سهم الصمعاني بنسبة 7.14 بالمائة.

ترشيحات:

تغطية اكتتاب أرامكو للأفراد بنسبة 119% حتى ظهر اليوم

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يتراجع للشهر السادس

"حلواني إخوان" يسجل أعلى مكاسبه بأكثر من 3 سنوات