تويتر توقف خطة إزالة الحسابات غير النشطة

أعلنت تويتر المزيد من التفاصيل حول خطتها لإزالة الحسابات غير النشطة خلال الأشهر القادمة، وقالت الشركة: إن هذه العملية تؤثر في الوقت الحالي على الحسابات في الاتحاد الأوروبي فقط، حيث لم يتم توضيح هذه المعلومة الهامة عندما أعلنت المنصة الخبر لأول مرة.

كما أدركت تويتر أنها غير قادرة على حذف الحسابات حتى تجد طريقة للحفاظ على حسابات الأشخاص المتوفين.

ونشرت الشركة

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.