تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات المتعلقة بإتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بمدينة جدة

تفاصيل الإعلان إلحاقاً لما سبق إعلانه في موقع تداول من شركة دله للخدمات الصحية بتاريخ 25/02/1439هـ الموافق 14/11/2017م والمتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل في حي المنار بمدينة جدة برأس مال أولي قدره 500 ألف ريال، والحاقاً لما سبق الإعلان عنه في موقع تداول من شركة دله للخدمات الصحية بتاريخ07/03/1440 الموافق 15/11/2018م والمتعلق بتمديد الاتفاقية ، تعلن شركة دله للخدمات الصحية ان اتفاقية الشراكة مع شركة اوج للاستثمار قد انتهت وذلك بانتهاء مدة الاتفاقية .

مباشر (اقتصاد)