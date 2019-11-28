أخبار عاجلة

احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات المتعلقة بإتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بمدينة جدة

Google+ Print
تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات المتعلقة بإتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بمدينة جدة تعلن شركة دله للخدمات الصحية عن آخر التطورات المتعلقة بإتفاقية الشراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل بمدينة جدة
تفاصيل الإعلان إلحاقاً لما سبق إعلانه في موقع تداول من شركة دله للخدمات الصحية بتاريخ 25/02/1439هـ الموافق 14/11/2017م والمتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة أوج للاستثمار بهدف تأسيس شركة مساهمة مغلقة لإنشاء وتشغيل مستشفى متكامل في حي المنار بمدينة جدة برأس مال أولي قدره 500 ألف ريال، والحاقاً لما سبق الإعلان عنه في موقع تداول من شركة دله للخدمات الصحية بتاريخ07/03/1440 الموافق 15/11/2018م والمتعلق بتمديد الاتفاقية ، تعلن شركة دله للخدمات الصحية ان اتفاقية الشراكة مع شركة اوج للاستثمار قد انتهت وذلك بانتهاء مدة الاتفاقية .

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار