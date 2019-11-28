بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تجديد وتعديل إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسى ، وذلك على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 الجهة الممولة البنك السعودي الفرنسي. قيمة التمويل تم تعديل الإتفاقية بإضافة تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون ريال ، وذلك بالإضافة للتمويل طويل الأجل القائم حالياً بقيمة 158.2 مليون ريال و20 مليون ريال تمويل قصير الأجل و 115 مليون ريال ضمانات بنكية متنوعة و5 مليون ريال تمويل فتح إعتمادات مستندية و25 مليون ريال تحوط ، لتصبح القيمة النهائية للإتفاقية 523.20 مليون ريال. مدة التمويل تمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى عام وطويل الأجل إلى 6 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح). الضمانات المقدمة مقابل التمويل الضمانات المقدمة لتجديد الإتفاقية سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات. الهدف من التمويل يكمن الهدف من وراء هذه الإتفاقيات التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل. أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية. معلومات اضافية تم إستكمال إجراءات توقيع الإتفاقية بتاريخ 28 نوفمبر 2019م.
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