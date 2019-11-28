سهم "علي بابا" يرتفع 16% أعلى سعر الطرح بهونج كونج

مباشر: يستمر سهم شركة "علي بابا" المدرج في بورصة هونج كونج في حصد مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليكون أعلى سعر الطرح العام بنحو 16 بالمائة.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم "علي بابا" بنسبة 5.59 بالمائة ليغلق التداولات عند مستوى 204 دولار هونج كونج.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر الطرح العام لسهم الشركة الصينية قد تم تحديده عند مستوى 176 دولار هونج كونج، فإن مكاسبه بلغت 15.9 بالمائة في ثلاث جلسات فقط.

وتمثل بورصة هونج كونج السوق الثانوي لسهم "علي بابا"، حيث أنه مدرج في بورصة نيويورك أيضاً منذ عام 2014.

ويعادل سهم الشركة الصينية في بورصة نيويورك 8 من الأسهم المقيدة في بورصة هونج كونج.

ويحقق سهم الشركة العاملة في مجال البيع عبر الإنترنت مكاسب في بورصة هونج كونج على الرغم من التوترات السياسية التي تشهدها المدينة.

وكان سهم "علي بابا" أغلق جلسة أمس في بورصة نيويورك عند مستوى 200.82 دولار بارتفاع 3.1 بالمائة.