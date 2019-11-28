"ساسكو" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع السعودي الفرنسي

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي.

وتم تعديل الاتفاقية، وفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بإضافة تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون ريال، وذلك بالإضافة للتمويل طويل الأجل القائم حالياً بقيمة 158.2 مليون ريال.

وأضافت، إلى جانب 20 مليون ريال تمويل قصير الأجل، و115 مليون ريال ضمانات بنكية متنوعة و5 ملايين ريال تمويل فتح اعتمادات مستندية، و25 مليون ريال تحوط، لتصبح القيمة النهائية للاتفاقية 523.2 مليون ريال.

وأوضحت "ساسكو"، أن مدة التمويل قصير الأجل تمتد إلى عام، وطويل الأجل إلى 6 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح)، مبينة أنها تحصل على التسهيلات بضمان سند لأمر بقيمة 100بالمائة من إجمالي التسهيلات.

وأكدت الشركة، أن الهدف من الاتفاقيات يكمن التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية، وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

وشددت، على أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، على أن تستكمل إجراءات توقيع الاتفاقية بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.98 بالمائة، لمستوى 25.70 ريالا.

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