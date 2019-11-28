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الأسهم الصينية تتراجع بعد التصعيد السياسي بين واشنطن وبكين

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الأسهم الصينية تتراجع بعد التصعيد السياسي بين واشنطن وبكين الأسهم الصينية تتراجع بعد التصعيد السياسي بين واشنطن وبكين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، فيما لم تشهد العملة المحلية للبلاد تغييراً يذكر، في أعقاب تصعيد سياسي بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأثار إقرار الولايات المتحدة مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج، حالة من الضغب من جانب الصين، والتي وصفت الخطوة بـ"النوايا الشريرة".

وقام الرئيس الأمريكي دونالد بتمرير مشروعي قانون أرسلهما الكونجرس الأمريكي إلى مكتبه في الأسبوع الماضي، ويهدفان لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وحذرت الصين من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة صارمة تجاه تلك الخطوة، مع اعتبار مشروعي القانون بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للمدينة الخاضعة لحكم بكين.

وكانت هونج كونج شهدت في عطلة الأسبوع الماضي انتخابات المجالس والتي أسفرت عن فوز الديمقراطية بأغلبية ساحقة، ما أدى لتهدئة في الاحتجاجات العنيفة التي كانت تخيّم على البلاد مؤخراً.

وأدى التصعيد السياسي في العلاقات بين الولايات المتحدة وواشنطن إلى إثارة المخاوف حيال الصفقة التجارية المرتقب توقيعها بين البلدين، الأمر الذي قلص من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبنهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 2889.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية بنسبة 0.3 بالمائة في نهاية التداولات، ليغلق عند مستوى 3862.3 نقطة.

وبحلول الساعة 11:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.0327 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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