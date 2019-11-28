أخبار عاجلة

احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع رضا شحاتة المدير الفني للجونة ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي -
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق" -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباراة الجونة وطلائع الجيش - السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
باب الخلق | راقص علي كرسي متحرك محمود قصة تحدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط.. ديسمبر المقبل

Google+ Print
السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط.. ديسمبر المقبل السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط.. ديسمبر المقبل

الرياض ـ مباشر: تستضيف العاصمة الرياض للمرة الأولى يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل أكبر منصة للمستثمرين وخبراء سوق المال، عبر النسخة الـ10 لـ"مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط".

يقام المؤتمر، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كروان بلازا، بمدينة الرياض.

ويشهد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين. 

ويجمع الحدث أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري حامد ميرة، وغيرهم.

وأوضح رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية غانم الغانم، بحسب البيان أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ رؤية ومكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي ضمن رؤية المملكة 2030.

ترشيحات:

165.8 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في 9 أشهر

الحبوب السعودية تودع 28 مليون ريال مستحقات لمزارعي القمح

تحليل.. 20 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

إنفوجرافيك.. تفاصيل الصادرات والواردات السعودية في 9 أشهر

حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات

اليوم.. انتهاء اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو السعودية

تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب

تركي آل الشيخ: 8.4 مليون زائر لموسم الرياض حتى الآن

7مبادرات سعودية - إماراتية.. أبرزها التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة

ولي العهد السعودي يدعو الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

الشورى السعودي يقر تعديلات الحكومة على نظام جمع التبرعات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة