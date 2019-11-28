السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط.. ديسمبر المقبل

الرياض ـ مباشر: تستضيف العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل أكبر منصة للمستثمرين وخبراء سوق المال، عبر النسخة الـ10 لـ"مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط".

يقام المؤتمر، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كروان بلازا، بمدينة الرياض.

ويشهد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين.

ويجمع الحدث أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري حامد ميرة، وغيرهم.

وأوضح رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية غانم الغانم، بحسب البيان أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ رؤية ومكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي ضمن رؤية المملكة 2030.

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