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تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن موافقة مجلس الإدارة على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة

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تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن موافقة مجلس الإدارة على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن موافقة مجلس الإدارة على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة
تفاصيل الإعلان تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 01/04/1441هـ الموافق 28/11/2019م على استخدام كامل الاحتياطي النظامي مبلغ وقدره 71.692.112 ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة، علماً بأن إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ وقدره 77.837.021 ريال كما في تاريخ 30/09/2019م والتي تمثل نسبة 14.15% من رأس المال ليصبح إجمالي خسائر الشركة المتراكمة المتبقية مبلغ وقدره 6.144.909 ريال وتمثل نسبة 1.12% من رأس المال. وستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع.

مباشر (اقتصاد)

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