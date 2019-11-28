تغطية اكتتاب أرامكو للأفراد بنسبة 119% حتى ظهر اليوم

الرياض – مباشر: كشفت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، عن نتائج اكتتاب شريحتي الأفراد حتى ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت سامبا المالية، في بيان لها، إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 4.17 مليون مكتتباً حتى الساعة الـ 12:00 من ظهر اليوم، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.19 مليار سهماً، تمثل ما قيمته 38.13 مليار ريال.

ووفقاً لحسابات "مباشر" تبلغ نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد حتى الآن 119 بالمائة، من إجمالي مليار سهم مخصصة لاكتتاب الأفراد.

وأضافت سامبا المالية، في بيانها، أن عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد تتواصل حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من خلال قنوات الاكتتاب.

ولفت مدير الاكتتاب، إلى أنه سيتم الاعلان وتحديث نتيجة اكتتاب الافراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ومن جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، رانيا نشار، إن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

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