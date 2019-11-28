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مبيعات التجزئة في اليابان تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2015

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مبيعات التجزئة في اليابان تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2015 مبيعات التجزئة في اليابان تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2015

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بأكبر وتيرة في أكثر من 4 أعوام ونصف خلال الشهر الماضي، فيما يظهر أثراً ملحوظاً لزيادة ضريبة المبيعات على إنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت بنسبة 7.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي مقابل زيادة 9.2 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في اليابان سوف تتراجع بنحو 3.8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر هذا الهبوط هو الأكبر منذ مارس/آذار عام 2015 عندما تراجعت مبيعات التجزئة بنحو 9.7 بالمائة.

وكانت اليابانية قررت زيادة ضريبة المبيعات الوطنية إلى 10 بالمائة بدلاً من 8 بالمائة بدايةً من 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في محاولة لإصلاح أعباء الدين العام الضخمة في البلاد.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات التجزئة في اليابان المعدلة موسمياً تراجعت بنسبة 14.4 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري.

وبحلول الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 109.47 ين.

مباشر (اقتصاد)

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