متوسط أسعار الحديد بالسعودية يتراجع للشهر السادس

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصلت أسعار الحديد انخفاضها بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للشهر السادس على التوالي؛ ليسجل متوسط سعر الطن ثاني أدنى مستوياته خلال العام الحالي.

وتراجع متوسط سعر طن الحديد بالمملكة، وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى مستوى 2493.83 ريالا بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى مستوى لمتوسط الطن منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2019 عندما انخفض خلاله لمستوى 2443.12 ريالا للطن.

وانخفض متوسط سعر الطن بنسبة 2.4 بالمائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، والبالغ خلاله 2555.51 ريالا للطن.

وارتفع متوسط سعر الطن بنحو 1.7 بالمائة مقارنة بنهاية 2018، والبالغ خلاله 2453 ريالا.

وعلى مستوى الأسعار لجميع الأنواع، سجلت انخفاضا جماعيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول؛ وكان أبرزها حديد التسليح 10 مم وطني بتراجع نسبته 3.2 بالمائة، لمستوى 2460.54 ريالا للطن.

وبلغ سعر الحديد 6 مم وطني 3236.02 ريالا للطن، مسجلا تراجعا بنحو 1.5 بالمائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول على أساس شهري.

وبالنسبة للأسعار خلال أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي، شهدت تراجع أسعار حديد 8 مم وطني وحديد 10 مم وطني وحديد 6 مم وطني بنسبة 7.6 بالمائة و7.3 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي.

وارتفعت بقية الأسعار خلال أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018؛ وكان أبرزها حديد التسليح 18 مم وطني بنسبة 1.7 بالمائة، لبلغ سعره 2327.39 ريالا، مقارنة بـ 2289.48 ريالا في الشهر المقابل من العام الماضي.

أسعار الأسمنت..

وعلى جانب أسعار الإسمنت، سجل متوسط سعر الكيس وزن 50 كيلو جراما ارتفاعا ملحوظا خلال أكتوبر/ تشرين الأول مسجلا أعلى متوسط منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أي خلال 35 شهرا (قرابة 3 سنوات).

وبلغ متوسط سعر الإسمنت 13.18 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما في الشهر الماضي، وهو أعلى متوسط منذ بلوغه 13.37 ريالا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وارتفع متوسط أسعار الإسمنت بالمملكة مقارنة بالشهر السابق والذي بلغ خلاله 13.12 ريالا للكيس وزن 50 كيلو جراما.

وجاءت الزيادة في أسعار الإسمنت بالسعودية خلال أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي؛ بسب الارتفاع الملحوظ في سعر الإسمنت الأسود الوطني بنسبة 13.2 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبنحو 1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ سعر كيس الإسمنت الأسود الوطني 13.36 ريالا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 11.81 ريالا في الشهر المقابل من 2018، و13.23 ريالا خلال سبتمبر/ أيلول 2019.

وانخفض سعر الإسمنت الأبيض الوطني بنسبة 3.2 بالمائة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، و0.6 بالمائة على أساس شهري.

وتراجع سعر كيس الإسمنت الأبيض إلى مستوى 37.45 ريالا في الشهر الماضي، مقارنة بـ 38.67 ريالا بالشهر المماثل من 2018، و37.66 ريالا في الشهر السابق من العام الحالي.

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