محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي

دبي - مباشر: استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس في قصره بزعبيل، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وبدأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب ولي عهد أبوظبي، أمس الأربعاء، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، فور وصوله إلى دولة الإمارات.

وشهدت الزيارة عدد من الاتفاقيات وإطلاق عدت مبادرات بلغ عددها 7مبادرات "سعودية – إماراتية".. أبرزهم "التأشيرة السياحية.. والعملة الرقمية المشتركة"، كما دعا ولي العهد السعودي دولة الإمارات لحضور قمة العشرين بالرياض

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث تعد الزيارة التي ستبدأ اليوم "الثانية" خلال ما يقرب من عام.

والتقى ولي العهد خلال زيارته الماضية للإمارات ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ترشيحات:

السعودية على قمة الشركاء التجاريين لأبوظبي

تحليل.. 20 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

ولي العهد السعودي يزور الإمارات.. اليوم

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية في سطور

تزامناً مع زيارته للإمارات..أنور قرقاش يوجه رسالة لولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يغادر في زيارة إلى إلإمارات

ولي العهد السعودي يصل الإمارات في زيارة رسمية