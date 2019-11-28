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47 ألف موظف فئة ثالثة

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47 ألف موظف فئة ثالثة 47 ألف موظف فئة ثالثة

جي بي سي نيوز :-  قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الأربعاء، إنّ 47 ألف موظف في الفئة الثالثة موزعين على 102 دائرة ومؤسسة حكومية في الأردن.

وأضاف الناصر أن الديوان "باشر في إعداد نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى تنظيم سوية الأداء وتحسين المستوى المعيشي للموظفين" ، وفقا لـ "المملكة" .

وبين أنّ "أكثر من 9 آلاف من الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، و5 آلاف في وزارة الصحة والباقي موزعين على باقي الدوائر والمؤسسات".

وأشار الناصر إلى أن "موظفي الفئة الثالثة مقسمين على مجموعات أساسية وهي وظائف الخدمات الإدارية المساعدة ويشكل 78.4% من إجمالي 47 ألف والباقية وظائف مهنية وحرفية موزعين على الدرجتين الثانية والأولى وهي الخاصة".

وأكّد أنّ 57% من هذه الفئة محصورة في وظائف السواقين والحراس المراسلين والطابعين، حيث إن أدنى سلم في الفئة الثالثة (الرواتب الأساسي) 120 دينار.

ولفت الناصر إلى أن موظف الفئة الثالثة يتقاضى 135 دينار غلاء معيشة، والعلاوات الفنية بحسب طبيعة المهنة بحد أدنى 20%، مبيناً أن الزيادة سيكون فيها توازن وتقييم الواقع من خلال الدوائر الحكومية وقبل نهاية الأسبوع المقبل سيتم رفع التوصيات.

وأوضح أن قضية موظفي الفئة الثالثة تتعلق بعدة موضوعات ومدخلات ويجب أن نتعامل معها بموضوعية.

وأضاف الناصر أنه سيتم مقابلة 450 شخصاً الأسبوع المقبل لغايات التعيين بوزارة التربية والتعليم.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، أوعز الأربعاء، لديوان الخدمة المدنية بدراسة واقع العلاوات والمكافآت لجميع العاملين في الجهاز الحكومي على وظائف الفئة الثالثة، وتحديد الفروقات، ورفع التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.

وأكد الرزاز ضرورة تضييق الفجوة بين مختلف المؤسسات والدوائر المختلفة في هذا المجال ما أمكن، مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لطبيعة العمل التخصصي في كل منها.

وشدد على سرعة إعداد الدراسة ورفعها قبل نهاية الأسبوع المقبل، لغايات اتخاذ القرار المناسب من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

جي بي سي نيوز

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