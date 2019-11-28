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مسح: حزب المحافظين البريطاني يستعد لحصد أكبر أغلبية منذ 1987

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من: سالي إسماعيل

مباشر: يتجه حزب المحافظين في المملكة المتحدة لحصد أكبر أغلبية في البرلمان البريطاني منذ عام 1987 خلال الانتخابات المقبلة، وفقاً لما أظهرته نتائج مسح حديث.

وكشف استطلاع للرأي حديث أجرته مؤسسة الأبحاث "يوجوف" والصادرة نتائجه أمس الأربعاء، أن حزب المحافظين قد يفوز في الانتخابات العامة المزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بأغلبية 68 مقعداً.

ومن شأن هذا الهامش أن يمكن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والذي يقود حزب المحافظين من تمرير صفقة البريكست التي وضعها بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب نتائج المسح الذي أجرته المؤسسة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، فإن حزب المحافظين يستعد للفوز في الانتخابات العامة بنحو 43 بالمائة من المقاعد.

ويعني ذلك حصد 359 مقعداً في البرلمان من أصل 650 مقعداً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون أفضل نتائج للحزب منذ فوز رئيسة البريطانية عام 1987 "مارجريت ثاتشر".

وتعهد بوريس جونسون بإتمام عملية البريكست قبل حلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

ومنذ أن صوت البريطانيون على مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران عام 2016، ويسعى جونسون ومن قبله "تريزا ماي" التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي تكون مرضية للبرلمان من أجل البريكست الناعم لكن أياً منهما لم ينجح حتى الآن.

وتشير نتائج الاستطلاع، الذي كانت توقعاته لانتخابات عام 2017 دقيقة، إلى أن حزب العمال المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة يتجه للفوز بـ32 بالمائة أو 211 مقعداً في البرلمان ليتراجع من 262 مقعداً قبل الانتخابات.

أما الحزب القومي الأسكتلندي، فيتجه إلى حصد 43 مقعداً (3 بالمائة) بينما يتوقع أن يفوز حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13 مقعداً، وفقاً لنتائج الاستطلاع التي اعتمدت على نحو 100 ألف شخص.

فيما يوضح المسح الذي أجري في الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، أن حزب البريكست لن يتمكن من الفوز بأيّ مقعد في البرلمان.

وبحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2926 دولار.

وكان مسح أجرته مؤسسة "كانتار" كشف عن تراجع الدعم لحزب المحافظين إلى 43 بالمائة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة، فيما زاد تأييد حزب العمال إلى 32 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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