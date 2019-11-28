"حلواني إخوان" يسجل أعلى مكاسبه بأكثر من 3 سنوات

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: ارتفع سهم شركة حلواني إخوان، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الخميس، ليتصدر ارتفاعات السوق السعودية، ويسجل أعلى مكاسبه في أكثر من 3 سنوات.

وقفز السهم بنسبة 9.75 بالمائة بحلول الساعة 02.30 بتوقيت السعودية، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 29 سبتمبر/أيلول 2016، ليصعد إلى مستوى 30.15 ريال.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 115.55 ألف سهم بلغت قيمتها 3.36 مليون ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في هذه الأثناء، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.16 بالمائة، فاقداً 12.26 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 7,840.82 نقطة.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالربع الثالث من العام 2019، تحقيق صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 19.2 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ نحو 1.6 مليون ريال مقارنة بــ44.2 مليون ريال أرباح صافية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها في أغسطس/آب الماضي، زيادة رأسمال الشركة 10 بالمائة عن طريق منح أسهم مجانية.

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