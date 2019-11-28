العملات المشفرة تواصل التعافي.. والبيتكوين ترتفع 7%

من: سالي إسماعيل

مباشر: تواصل الأصول المشفرة الصعود لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، لتربح حوالي 13 مليار دولار.

وسجلت العملات التي تحل في قائمة الخمسة الكبار والتي تشمل أكبر 5 عملات من حيث القيمة السوقية، مكاسب تتراوح بين 0.3 بالمائة إلى ما يزيد عن 7 بالمائة.

ويخيّم اللون الأخضر على السوق الرقمي على الرغم من استمرار حملة تنظيمية تقودها الصين على منصات تداول الأصول المشفرة.

وأعلنت خمسة منصات على الأقل في الصين هذا الشهر تعليق عملياتها أو أنها لن تقدم خدمات للعملات المحليين مجدداً، بعد إصدار سلسلة من التحذيرات التنظيمية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "اليابان تايمز".

والعملات الخمسة على الترتيب من حيث القيمة السوقية هي البيتكوين والإيثريوم والريبل وتيثر والبيتكوين كاش مع العلم أن تلك العملة الافتراضية تذيلت القائمة خلال الموجة البيعية الأخيرة لتفقد المرتبة الرابعة.

وبدأ السوق الرقمي التعافي بصورة نسبية يوم الثلاثاء من موجة خسائر قوية شهدها في الأيام السابقة، في أعقاب إعلان البنك المركزي في الصين اعتزامه شن حملة تنظيمية لهذا السوق الافتراضي.

وبحلول الساعة 10:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية إلى مستوى 204.74 مليار دولار مقارنة مع مستوى 191.13 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة فقط.

وخلال نفس الفترة، زادت قيمة البيتكوين بأكثر من 7.3 بالمائة لتصل إلى 7543.2 دولار بقيمة سوقية 136.32 مليار دولار.

وخلال نفس التوقيت، ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى 152.8 دولار كما صعدت عملة الريبل إلى 0.227 دولار بزيادة 4.5 بالمائة.

أما عملة "تيثر" والتي تشهدت تحركات محدودة كونها في حالة ربط مع الورقة الخضراء، شهدت ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة لتصل إلى 1.01 دولار.

فيما بلغت مكاسب عملة البيتكوين كاش 6 بالمائة لترتفع إلى 220.6 دولار لكن قيمتها السوقية لا تزال أقل من القيمة السوقية لعملة "تيثر" ما يجعلها تحل بالمرتبة الخامسة.