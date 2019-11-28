الهيئة السعودية للمقيمين توقع عقوبات على منشآت مخالفة

الرياض- مباشر: أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين عدة مخالفات الأسبوع الماضي، تنوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاثة منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة 90 يوماً؛ وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الهيئة بحسب بيان لها، اليوم الخميس، أن نظام المقيمين المعتمدين قد ألزم جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرّة من مجلس معايير التقييم الدولية.

وأشارت إلى أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين التي شُكلت بقرار وزير التجارة والاستثمار، أصدرت قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يوماً، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5 آلاف ريال وحتى 10 آلاف ريال لعدة منشآت خالفت النظام.

وأوضحت الهيئة أن المادة الخامسة عشرة من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت على وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.

كما ذكرت المادة الثالثة والثلاثون مخالفات هذا النظام والتي منها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفون أحكام النظام، حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن تتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سلّمت حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام ( قيّم )، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة ويمكنّهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.

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