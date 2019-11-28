الجمارك السعودية توضح الرسوم على الشحنات بالتزامن مع "الجمعة البيضاء"

الرياض – مباشر: كشفت هيئة الجمارك السعودية عن الرسوم التي يتم تحصيلها على الشحنات القادمة من الخارج، بالتزامن مع التسوق عبر المتاجر الإلكترونية بمناسبة "الجمعة البيضاء".

وبينت الجمارك، أن الرسوم الجمركية تفرض على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.

ونوهت الجمارك، أنه يجب على التجار في حالة القيام بالتسوق عبر المتاجر الإلكترونية في يوم "الجمعة البيضاء"، من الضروري التأكد من الحصول على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، ليتم التأكد من تفاصيل جميع المدفوعات المالية.

يُذكر أن "الجمعة البيضاء" تتوافق تتعلق باليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

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