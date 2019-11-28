"الصادرات السعودية" تعد الاستراتيجية الوطنية للتصدير وفقاً لرؤية 2030

الرياض ـ مباشر: أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن الهيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير وموائمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

وأكد صالح السلمي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، على أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.

وأشارت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحسب الوكالة، أنها طورت عدة محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية والتي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت.

ونوهت إلى أنها تقدم العديد من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.

كما بينت أنها تعمل على العديد من المبادرات التي أُطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة.

وتابعت أنها أطلقت برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

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