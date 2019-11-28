تراجع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع صدام واشنطن وبكين

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب تطورات الصدام السياسي بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وتعرضت العملة الأمريكية إلى ضغوط اليوم بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون من شأنهما دعم المتظاهرين في هونج كونج.

وبعد هذه الخطوة، حذرت الصين من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة صارمة إذا استمرت الولايات المتحدة التدخل في شؤون هونج كونج، قائلة أن مثل هذا التشريع محكومة عليه بالفشل.

ومن شأن تلك التوترات على الصعيد السياسي أن تعرض المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين للخطر والتي تتعلق بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ويأتي تحرك الورقة الخضراء في نطاق محدود مع ضعف التداولات بشكل عام على خلفية إغلاق "وول ستريت" أبوابها أمام المستثمرين اليوم في عطلة رسمية.

وبحلول الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1012 دولار كما هبطت مقابل الين الياباني بنحو 0.09 بالمائة إلى 109.44 ين.

وشهد الدولار خسائر هامشية أمام العملة البريطانية بنحو 0.09 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2932 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد تراجعاً هامشياً بنحو 0.09 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9984 فرنك.

وخلال تلك الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى تراجع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 98.309.