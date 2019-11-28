سفير الأردني في مصر 1.3 مليار دولارالاستثمارات المصرية في الأردن

جي بي سي نيوز :- قال السفير الأردني في مصر علي العايد، إن حجم الاستثمارات الأردنية في مصر قد وصل إلى مليار و300 مليون دولار، بينما تبلغ حجم استثمارات مصر في المملكة الأردنية تصل بمليار دولار.

وأشار "علي العايد"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلي أن هناك مليون مواطن مصري يعملون في المملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أن الإنشاءات والزراعة من أكثر القطاعات طلبًا للعمالة المصرية الوافدة داخل الأردن.

ونوه العايد، إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة المصرية والأردن شجعت القطاع الخاص في الاستثمار في كلا البلدين، لافتا إلى أن هناك 4 اَلاف طالب أردني يدرس داخل مصر معظمهم يدرس الطب.

وأضاف، أن هناك توحدا للري والفكر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بالمملكة الأردنية، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم والوطن العربي بشكل خاص.

وتابع السفير الأردني في مصر، أن كل القيادات العربية تولي اهتماما كبيرا للأوضاع المتأزمة في الدول الشقيقة مثل اليمن، ليبيا وسوريا.