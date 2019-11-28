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نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التوقعات

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نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التوقعات نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التوقعات

مباشر: استقر معدل نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، لكن وتيرة الارتفاع تجاوزت تقديرات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن المعروض النقدي في منطقة اليورو (إم 3) نما بنسبة 5.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 5.5 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للأسر ارتفع بنسبة 3.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع زيادة 3.4 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن قروض الأسر سوف تنمو بنسبة 3.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

كما شهدت القروض الممنوحة للشركات غير المالية زيادة بنسبة 3.8 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مقابل ارتفاع 3.6 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1013 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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