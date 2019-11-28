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هبوط أسعار النفط مع عودة الشكوك التجارية

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هبوط أسعار النفط مع عودة الشكوك التجارية هبوط أسعار النفط مع عودة الشكوك التجارية

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عودة الشكوك التجارية الأمر الذي يهدد بتخمة في المعروض من الخام.

وتأثر الذهب الأسود سلباً من المخاوف التجارية حيال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية على خلفية تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الجانب السياسي.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تمرير مشروعي قانون لدعم حقوق المتظاهرين في هونج كونج، وهو التوقيع الذي من شأنه تصعيد الموقف مع الصين.

ورفضت بكين من جانبها، هذا القرار كما اتهمت الولايات المتحدة بالنوايا الشريرة واعتبرت أنها بذلك تتدخل في شؤونها الداخلية.

وتكمن مخاوف المستثمرين تحديداً في أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤدي لمزيد من التأجيل في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بهدف وضع نهاية للحرب الممتدة بين البلدين التي تركت آثارها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي وبالتبعية استهلاك النفط.

وبحلول الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مسجلاً 63.59 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.7 بالمائة ليهبط إلى 57.72 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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