بعد توقيع قانون لحماية المتظاهرين.. بكين تتهم واشنطن بـ"النوايا الشريرة"

مباشر: وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة بـ"النوايا الشريرة"، وذلك بعد تمرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية خلال بيان، اليوم الخميس، النوايا الشريرة والطبيعة المهيمنة للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع بالأمس مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج، قائلاً: "تفعيل القانونين جاء على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من تسوية خلافاتهم".

وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة صارمة، رداً على تمرير الولايات المتحدة قانونين لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

وأضافت أن محاولة التدخل في المدينة التي تحكمها الصين محكوم عليها بالفشل، واصفة الوضع بأنه بمثابة "مؤامرة أمريكية".

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية بياناً صادر عن الحكومة في هونج كونج، تُبدي خلاله معارضتها الشديدة على القرار الأمريكي.

وقالت حكومة هونج كونج إنها تأسف بشدة لتجاهل الولايات المتحدة قلق البلاد بشأن مشروعي القانون، موضحة أنهما يمثلان تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية لهونج كونج.

وكان الكونجرس الأمريكي أرسل مشروعي القانون إلى مكتب الرئيس في الأسبوع الماضي، بعد أن أقرهما مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة.

وأكدت الحكومة في هونج كونج من الالتزام بالدفاع عن سياسة "دولة واحدة ونظامين".

يذكر أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية في الماضي قبل أن تعود للحكم الصيني في عام 1997.